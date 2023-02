Vítor Pereira: "Arbitragem foi provocadora, não esteve ao nível da competição"

Vítor Pereira, treinador do Flamengo, culpa a arbitragem na eliminação da equipa brasileira nas meias-finais do Mundial de Clubes. O Flamengo perdeu por 3-2 num jogo em que Gerson foi expulso ainda na primeira parte e o Al-Hilal marcou dois golos de penálti.

"Preparámo-nos para este adversário, estudámos o adversário, mas aquilo para o qual não nos preparámos foi para uma arbitragem não ajustada ao nível da competição. Uma falta de critério muito grande, uma arbitragem provocatória que enervou a equipa. Se não fosse a personalidade dos nossos jogadores, eu estou convencido que acabaríamos o jogo com mais expulsões pela forma como foi conduzido o jogo", disse, em conferência de imprensa.

Depois da expulsão, em cima do intervalo, a tarefa ficou mais difícil para o Flamengo. 11 para 11, o resultado estava empatado a um golo e Vítor Pereira acredita que a sua equipa foi superior.

"No primeiro tempo, o que me recordo é que eles chegaram duas vezes à nossa baliza, com os penáltis. Portanto, 11 contra 11, fomos muito mais equipa, propusemos o jogo, mas não conseguimos traduzi-lo em golos. No segundo tempo, com um a menos, não foi apatia que houve, é difícil jogar com um a menos", termina.

Foi o segundo troféu que Vítor Pereira perdeu no comando técnico do Flamengo, depois da Supertaça brasileira para o Palmeiras.