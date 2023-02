Renato Sanches tem lesão muscular na coxa direita

O Paris Saint-Germain informa, esta terça-feira, que Renato Sanches sofreu uma lesão na coxa direita no passado sábado, frente ao Toulouse.

O médio internacional português, de 25 anos, foi substituído aos 12 minutos do jogo da jornada 22 da Ligue 1, em lágrimas. No site oficial, o PSG informa que Renato está a contas com uma lesão num músculo isquiotibial da coxa direita Não é conhecido o tempo de recuperação.

O treinador do PSG, Christophe Galtier, confirmou, esta terça-feira, que Renato vai falhar a visita ao Marselha, na quarta-feira. Também ficam de fora, por lesão, Nordi Mukiele, Presnel Kimpembe e Kylian Mbappé.

O PSG, que também conta no plantel com os portugueses Nuno Mendes, Danilo Pereira e Vitinha, defronta o Marselha partir das 20h10, no Vélodrome, a contar para os oitavos de final da Taça de França.

É o primeiro de dois clássicos em menos de 20 dias. As duas equipas voltam a encontrar-se, novamente em Marselha, no dia 26 de fevereiro, às 19h45, em jogo referente à 25.ª jornada do campeonato francês.