Outra lenda deixa a seleção galesa. Joe Allen anuncia retirada

Joe Allen, referência do sucesso do País de Gales na última década, anunciou a retirada da seleção nacional.

As lesões adiantaram a decisão do médio de 32 anos: "Infelizmente, as lesões e o tempo fazem mossa e é altura de dar tempo à nossa nova geração. O futuro de Gales é brilhante".

O médio, que atualmente joga nos galeses do Swansea City, na segunda divisão inglesa, recorda a caminhada na seleção.

"Jogar por Gales foi uma grande paixão, fui um sortudo. Partilhei esta caminhada com pessoas incríveis a quem estou muito agradecido. A nossa nação é inspiradora e deram-me imenso orgulho de vestir a camisola", disse.

Joe Allen representou a seleção nacional em 74 jogos e marcou dois golos. A par de Gareth Bale e Aaron Ramsey, foi uma das principais figuras da seleção. Bale deixou a seleção em janeiro e retirou-se do futebol.

Formado no Swansea, Joe Allen é um dos galeses que atingiu um alto patamar no futebol inglês com quatro anos ao serviço do Liverpool. Seguiu-se o Stoke City e o regresso ao Swansea, já esta época. No total, jogou 199 jogos na Premier League.

Ao serviço da seleção, marcou presença nas fases finais do Euro 2016 e 2020 e do Mundial do Qatar.