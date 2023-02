Nem as lendas resistem. Basileia despede Alexander Frei

O Basileia anunciou, esta terça-feira, o despedimento do treinador, o antigo internacional suíço Alexander Frei, devido aos maus resultados.

O antigo avançado, de 43 anos, assumiu o comando técnico no verão, mas a época tem corrido mal. Ao fim de 19 jornadas, o Basileia está no sétimo lugar do campeonato (que tem dez equipas), a 20 pontos do líder, com registo de sete derrotas, sete empates e apenas cinco vitórias.

Fora o campeonato, o Basileia tem tido bons resultados. Avançou para o "play-off" da Liga Conferência, em que disputará o acesso aos oitavos de final, e acaba de passar aos quartos de final da Taça da Suíça.

Em comunicado no site oficial, o Basileia assume que foi uma decisão difícil, mas que tinha de ser tomada, e deseja "tudo de bom" a Frei.

Alex Frei é um histórico do Basileia. Foi formado no clube e, a nível sénior, marcou 108 golos em 167 jogos, distribuídos entre duas passagens: no início da carreira, de 1995 a 1998, e no final, entre 2009 e 2013.