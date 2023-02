Flamengo de Vítor Pereira eliminado do Mundial de Clubes

O Flamengo, orientado pelo português Vítor Pereira, está fora do Campeonato do Mundo de Clubes após perder frente aos sauditas do Al-Hilal na meia-final, por 3-2.

O jogo não correu de feição para os brasileiros. O Al-Hilal adiantou-se no marcador logo aos 4 minutos de jogo por Al-Dawsari, avançado que se destacou no Mundial do Qatar, de grande penalidade.

Pedro empatou para o Flamengo aos 20, e o caminho ficou muito dificultado para Vítor Pereira mesmo em cima do intervalo. Gerson viu o segundo amarelo e foi expulso aos 45+8, ao cometer outor penálti. Al-Dawsari não falhou.

Reduzido a dez unidades, foi uma questão de tempo até ao terceiro do Al-Hilal, marcado pelo ex-Sporting Luciano Vietto. A assistência foi de Al-Dawsari, fundamental na vitória dos sauditas. No Al-Hilal jogou ainda Moussa Marega, ex-FC Porto, e Carrillo, ex-Sporting e Benfica.

Já na reta final, o internacional brasileiro Pedro ainda bisou, aos 91 minutos, mas já não evitou a derrota.

Fica por aqui a participação de Vítor Pereira no seu primeiro Mundial de Clubes da carreira. O Al-Hilal vai para a final e espera pelo adversário, que será o Real Madrid ou Al-Ahly.