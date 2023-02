Sismo na Turquia. Atsu pode estar desaparecido nos escombros

Christan Atsu, antigo jogador do FC Porto e Rio Ave, pode estar desaparecido nos escombros após o forte sismo que abalou esta segunda-feira de madrugada a Turquia e a Síria.

Estão confirmados mais de 1400 mortos depois de um violento tremor de terra de 7.8 na escala de Richter seguido de cerca de 40 réplicas, todas acima de quatro pontos. Há ainda perto de cinco mil feridos.

De acordo com a imprensa turca, Atsu está desaparecido. O atual jogador do Hatayspor marcou o golo da vitória no jogo da noite de domingo frente ao Kasimpasa e foi apanhado de surpresa pelo sismo. Ainda não há confirmação do estado de saúde do ganês.

Para além de Atsu, o diretor desportivo da equipa estará também desaparecido. Hatay fica localizado no sul da Turquia, junto à fronteira com a Síria.

No Hatayspor jogam ainda os portugueses Rúben Ribeiro, ex-Sporting, e Zé Luís, ex-FC Porto.

Outro português a jogar na Turquia, Carlos Mané, estava com a equipa em estágio no norte do país, antes do jogo frente ao Giresunspor.

"Tínhamos hoje jogo perto de Trabzon. Já não há hoje, ainda hoje voltamos para a nossa cidade em Kayseri [centro do país]. Ainda não sabemos o que vai acontecer, o segundo sismo forte sentiu-se bem lá. Foi um susto, vamos apanhar o voo e vamos ver o que vai acontecer", relata à Renascença.

Os portugueses no futebol turco

Há 14 jogadores portugueses a alinhar na primeira divisão turca: Sérgio Oliveira (Galatasaray), Miguel Crespo (Fenerbahçe), Gedson Fernandes (Besiktas), Kévin Rodrigues (Demirspor), Carlos Mané e Miguel Cardoso (Kayserispor), Bruno Paz (Konyaspor), Bruno Rodrigues (Karagumruk), Pedro Pereira, Daniel Candeias e Ivan Cavaleiro (Alanyaspor), Rúben Ribeiro e Zé Luís (Hatayspor), Pedrinho (Ankaragücü),

Junta-se ainda a equipa técnica do Fenerbahçe, com Jorge Jesus, João de Deus, Tiago Oliveira, Pedro Gandaio, Carlos Bruno, Márcio Sampaio, Gil Henriques e Rodrigo Araújo.

Na segunda divisão jogam ainda Tomané, Diogo Sousa, Pedro Nuno, Marco Paixão e Tiago Rodrigues.

[Em atualização]