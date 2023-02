Rafael Leão vai continuar no banco. "Precisa de estar mais ativo ao longo do jogo"

O internacional português Rafael Leão começou os últimos dois jogos no banco de suplentes e o cenário vai continuar a repetir-se, segundo anunciou o treinador Stefano Pioli.

O avançado foi o melhor jogador da Serie A na temporada passada, mas tem perdido fulgor nesta segunda metade de época, tal como o AC Milan, que não vence desde o dia 4 de janeiro. A série vai em sete jogos seguidos sem vencer.

"Precisava de mais gente no meio-campo. Não me arrependo, voltarei a fazer o mesmo nos próximos jogos. O Rafael Leão tem imenso potencial, mas precisa de estar mais ativo ao longo do jogo", disse.



Rafael Leão soma 9 golos e 7 assistências esta temporada. Está a um ano e meio do final do contrato e o AC Milan tenta chegar a um acordo com o jogador há vários meses. Recentemente, o clube nega uma quebra nas negociações.

O português está no Milan dese 2019. No total, já somou 36 golos em 143 jogos disputados.