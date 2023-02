Jesse Marsch já não é o treinador do Leeds

O Leeds anunciou o despedimento do treinador Jesse Marsch.

O norte-americano de 49 anos ficou menos de um ano no cargo. Foi contratado em março da época passada para substituir Marcelo Bielsa, conseguiu segurar o clube na Premier League, mas os resultados não foram os esperados esta época.

Marsch deixa o clube depois de uma derrota, por 1-0, frente ao Nottingham Forest. A equipa está no 17.º lugar da tabela, com 18 pontos, os mesmos que o Everton, e mais um do que Bournemouth.

Ao longo da carreira, Marsch já tinha passado pelo RB Leipzig, RB Salzburgo, NY Red Bulls e CF Montréal. Foi ainda adjunto da seleção entre 2010 e 2011.

O Leeds é o oitavo clube a trocar de treinador na Premier League depois do Chelsea (Tuchel por Graham Potter), Brighton (Graham Potter por De Zerbi), Aston Villa (Steven Gerrard por Emery), Wolves (Bruno Lage por Lopetegui), Everton (Lampard por Sean Dyche), Southampton (Hasenhuttl por Nathan Jones) e o Bournemouth (Scott Parker por Gary O'Neil).