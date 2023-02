Eduardo Quaresma fica sem treinador no Hoffenheim

O Hoffenheim, clube alemão onde joga o português Eduardo Quaresma, anunciou o despedimento do treinador André Breitenreiter.

O treinador de 49 anos não resiste aos maus resultados. O clube começou a temporada com resultados muito promissores e ocupava os lugares europeus até à oitava jornada.

No entanto, o clube não vence desde antes da pausa para o Mundial. A última vitória na Bundesliga foi a 14 de outubro, frente ao Schalke 04. Desde então, segue-se uma série de 10 jogos sem vencer, com oito derrotas e dois empates.

A gota de água foi a goleada sofrida frente ao Bochum, este sábado, por 5-2. Os resultados começam a aproximar o Hoffenheim dos lugares de descida e, por isso, a direção opta por trocar a equipa técnica. A equipa está no 14.º lugar, com 19 pontos, mais três do que o 16.º, que disputa "play-off" de despromoção.

André Breitenreiter estava no clube desde este verão. Antes, passou pelo Zurique, onde foi campeão suíço, Hannover, Schalke 04, Paderborn e Havelse.



A saída do treinador pode ser um ponto positivo para o português do plantel. Eduardo Quaresma, emprestado pelo Sporting, quase não jogou esta temporada. Soma 85 minutos em quatro jogos disputados.

John Brooks, ex-Benfica, reforçou a posição nos últimos dias do mercado.