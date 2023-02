"É angustiante o que se está a passar", conta jogador português na Turquia

O futebolista português Daniel Candeias relata, em entrevista a Bola Branca, a experiência que vive na Turquia, horas depois do violento sismo que assolou o país.

Apesar de não estar no epicentro do terramoto, o avançado do Alanyaspor garante que o abalo não lhe passou ao lado.

"Senti durante a noite e acordei para tentar sair de casa, se aquilo continuasse. Felizmente, não sucedeu nada mais de grave. De manhã, ao ver as notícias, é que me deparei com o que tinha acontecido. É angustiante, porque temos companheiros, e portugueses, nas cidades mais afetadas. Alguns ficaram sem as suas casas. É um bocado angustiante aquilo que se está a viver aqui na Turquia", admite.