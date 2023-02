Real Madrid perde com autogolo e pode atrasar-se ainda mais

O Real Madrid saiu derrotado de Maiorca (1-0), por culpa de um autogolo, na 20.ª jornada da Liga espanhola de futebol, e pode ver o líder FC Barcelona ficar mais longe.

O único golo da partida surgiu de uma infelicidade do defesa central Nacho Fernández, à passagem do minuto 13, depois de introduzir a bola na própria baliza, este domingo defendida pelo ucraniano Andriy Lunin, que rendeu o belga Thibaut Courtois, após este ter-se lesionado durante o aquecimento.

No segundo tempo, Marco Asensio teve a oportunidade de restabelecer a igualdade, contudo, da marca do castigo máximo, permitiu a defesa do guarda-redes sérvio Predrag Rajkovic, aos 60 minutos.

Com este desaire, os merengues mantêm os mesmos 45 pontos, no segundo posto, contra os 50 do Barça, que recebe o Sevilha, em Camp Nou.

Já o conjunto de Maiorca segue na 10.ª posição, com 28.