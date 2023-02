Inter vence dérbi e é segundo no campeonato

O Inter, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, venceu o Milan, por 1-0, em partida da jornada 21 da liga italiana.

O único golo do dérbi foi apontado por Lautaro Martinez, aos 34 minutos, no seguimento de um canto.

Rafael Leão só entrou ao minuto 55 e não conseguiu dar a volta ao marcador.

Com este triunfo, o Inter recupera o segundo lugar isolado da classificação, com 43 pontos, mais cinco que o Milan (terceira derrota consecutiva), mas a 13 pontos do líder Nápoles.

Nas bancadas esteve Roberto Martínez, selecionador de Portugal.

Os dragões defrontam o Inter na Champions a 22 de fevereiro e 14 de março.