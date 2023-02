Roma marca cedo e ganha

A Roma, de José Mourinho, derrotou o Empoli, por 2-0, em partida da jornada 19 da liga italiana.

Os golos dos romanos surgiram cedo, aos 2 e 6 minutos, com tentos de Roger Ibañez e Tammy Abraham, ambos após cantos de Dybala.

Na segunda parte não houve golos, apesar das várias oportunidades.

Com este resultado, a Roma sobe, à condição, ao terceiro lugar da tabela, com 40 pontos, os mesmos do Inter.

O selecionador nacional Roberto Martinez esteva na bancada a ver Rui Patrício, titular da equipa de Mourinho.