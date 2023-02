O Atlético Madrid empatou, 1-1, contra o Getafe, em partida da jornada 20 da liga espanhola.

O tento dos colchoneros foi apontado por Ángel Correa, mas Enes Unal igualou.

Com este empate, o Atlético Madrid passa para os 35 pontos, no quarto lugar. Já o Getafe mantém o penúltimo lugar, com 18 pontos.

Já o Celta, de Carlos Carvalhal, derrotou o Bétis por 4-3, em Sevilha.

Seferovic estreou-se.

Barcelona e Real Madrid jogam este domingo.