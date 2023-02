Sá Pinto é expulso e sai empurrado por segurança no Irão. Veja o vídeo

Já depois do apito final, enquanto conversava com um dos árbitros assistentes, o treinador foi empurrado por um elemento técnico da equipa adversária.

A contar para a 18.ª jornada do campeonato de futebol iraniano, a equipa de Sá Pinto venceu na deslocação ao reduto do Mes Kerman, por 3-2.

A treinar o Esteghlal, no Irão, Ricardo Sá Pinto viu-se envolvido em confusão à saída para os balneários. O técnico português acabou mesmo por ser empurrado por um segurança do estádio.

Ao abandonar o relvado, o treinador luso fez gestos de celebração diante das bancadas, o que não terá agradado aos adeptos da equipa da casa - e não só. No que terá sido uma resposta à provocação, Sá Pinto foi empurrado por um dos seguranças do estádio.

A altercação que se seguiu envolveu jogadores e elementos do staff de ambas as equipas e viria mesmo a acabar na expulsão de Sá Pinto. No entanto, a confusão ainda não tinha terminado.

Com o triunfo, o Esteghlal destaca-se no terceiro lugar, a apenas três pontos dos líderes da liga iraniana, Sepahan e Persepolis. Sá Pinto comanda a equipa desde junho de 2022, com a qual já conquistou uma supertaça do Irão.