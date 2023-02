Enzo estreia-se, Chelsea empata contra Marco Silva

O Chelsea e o Fulham empataram 0-0 em partida da jornada 22 da liga inglesa.

A equipa de Marco Silva, com Palhinha a titular, conseguiu travar os multimilionários do Chelsea, que estrearam Enzo e Mudryk no onze titular.

Já o português João Félix cumpriu o terceiro e último jogo de castigo pelos azuis.

Foram várias as ocasiões em ambas as áreas, mas acabou por não haver golos.

Após este empate, o Fulham é sexto na Premier League, com mais dois pontos (e mais um jogo) que o Chelsea, que é nono.