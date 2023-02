Barcelona falha contratação por 18 segundos

O Barcelona falhou a inscrição de Julian Araújo, jogador que ia começar na equipa B dos catalães, por 18 segundos. Mateu Alemany, diretor desportivo do clube, apresentou recurso na FIFA.

"Não conseguimos inscrever o Julian por um erro no sistema. Foram apenas 18 segundos, vamos ver o que diz a FIFA. Ele vinha para a equipa B", explicou, à Movistar+.

O Barcelona tinha acordo com o LA Galaxy para a transferência do internacional mexicano por uma verba a rondar os 4 milhões de euros. Aos 21 anos, Araújo jogava na equipa principal do LA Galaxy desde 2019.

Araújo era a solução do Barcelona para a saída de Hector Bellerín, que assinou pelo Sporting. O Barcelona não contratou qualquer jogador, apesar da saída de Memphis Depay.

"Estamos satisfeitos com a equipa que temos, mesmo que tenham saído jogadores e ninguém tenha entrado. A prioridade foi inscrever o Gavi", terminou.

Julian Araújo não foi o único negócio que ruiu nas últimas horas de mercado. Hakim Ziyech viajou para Paris para trocar o Chelsea pelo PSG, mas o clube londrino enviou os documentos errados por três vezes.