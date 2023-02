Tassano deixa Santa Clara e segue para a Rússia

O defesa central Cristian Tassano deixa o Santa Clara e assina pelo Khimki, da Rússia.

O uruguaio, de 26 anos, rubricou contrato até 2025 com o clube russo.

Em declarações aos meios do clube, o jogador agradeceu ao clube e aos adeptos. "Olá a todos, não me podia ir embora sem vos deixar algumas palavras. Primeiro quero agradecer todo o carinho que me deram ao longo destes dois anos e meio nos Açores, onde vivi momentos muitos felizes com a camisola do Santa Clara. Chegou uma boa oportunidade para mim e para a minha família, mas saio do Santa Clara com sentimento de dever cumprido. Obrigado por tudo, serei sempre um de vós", disse.

Tassano deixa os insulares após duas épocas e meia. Somou 40 jogos e marcou um golo.