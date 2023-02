River Plate não esperava venda de Enzo Fernández por valor tão alto

O dirigente argentino confirma que vai receber uma parte do valor ao longo dos próximos cinco anos, que poderá espelhar os moldes do pagamento do Chelsea ao Benfica.

Há meio ano, o River Plate vendeu Enzo ao Benfica por 18 milhões de euros e reservou 25% de uma futura transferência, o que corresponde a cerca de 27 milhões de euros, um valor consideravelmente mais alto do que aquele da venda no último verão.

A transferência de Enzo Fernández do Benfica para o Chelsea por 121 milhões de euros surpreendeu até o River Plate, o seu clube de formação que ganha mais um "jackpot" com o internacional argentino.

Os detalhes do negócio de Enzo Fernández

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Benfica informa que recebe 121 milhões de euros pelo internacional argentino, de 22 anos, o médio mais caro da história do futebol.



O Chelsea retém 3,78% do valor (cerca de 4,6 milhões de euros), para distribuir pelos clubes que participaram na formação de Enzo. O Benfica terá encargos com serviços de intermediação de 6,56% do valor da venda deduzido do montante de solidariedade (aproximadamente 7,6 milhões de euros). Os encarnados terão, ainda, de entregar ao River Plate 25% das mais-valias, ou seja, cerca de 27,2 milhões de euros.

No final de contas, o Benfica recebe, limpos, cerca de 81,6 milhões de euros pela transferência de Enzo Fernández para o Chelsea.

Enzo Fernández foi contratado ao River Plate, no verão, por 12 milhões de euros. Assumiu logo a titularidade e ganhou bilhete para o Mundial. Após ser suplente no primeiro jogo, que a Argentina perdeu, ganhou o lugar e não mais saiu, até à conquista do título, para que contribuiu com um golo e uma assistência. Enzo totalizou quatro golos e seis assistências em 29 jogos pelo Benfica.