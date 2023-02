Graham Potter: "Enzo Fernández é um jogador impressionante e estamos muito felizes por tê-lo"

Graham Potter, treinador do Chelsea, está satisfeito por contar com Enzo Fernández, mas ainda não sabe se já o poderá estrear esta sexta-feira, frente ao Fulham.

Em conferência de imprensa, o treinador explica que "é preciso resolver alguma papelada para ter a autorização, mas já conversei com ele. O meu espanhol não é bom e o inglês dele também não, foi preciso um tradutor, mas vamos chegar lá. É um jogador impressionante e estamos muito felizes por tê-lo cá".

A contratação recorde do futebol inglês, por 121 milhões de euros, ficou fechada nas últimas horas de mercado. Graham Potter garante que teve um dia "muito tranquilo".

"Não me envolvi muito, tenho de estar focado nos treinos. Há coisas que não controlo e não podia fazer nada naquele momento. Fiquei a saber só quando o negócio ficou fechado e fiquei muito feliz, porque ele é um excelente jogador", disse.

No Chelsea, Enzo assinou um longo contrato de sete temporadas e meia, até 2031.

Os detalhes do negócio de Enzo Fernández

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Benfica informa que recebe 121 milhões de euros pelo internacional argentino, de 22 anos, o médio mais caro da história do futebol.



O Chelsea retém 3,78% do valor (cerca de 4,6 milhões de euros), para distribuir pelos clubes que participaram na formação de Enzo. O Benfica terá encargos com serviços de intermediação de 6,56% do valor da venda deduzido do montante de solidariedade (aproximadamente 7,6 milhões de euros).

Os encarnados terão, ainda, de entregar ao River Plate 25% do valor, ou seja, cerca de 27,2 milhões de euros.

No final de contas, o Benfica recebe, limpos, cerca de 81,6 milhões de euros pela transferência de Enzo Fernández para o Chelsea.

Enzo Fernández foi contratado ao River Plate, no verão, por 12 milhões de euros. Assumiu logo a titularidade e ganhou bilhete para o Mundial. Após ser suplente no primeiro jogo, que a Argentina perdeu, ganhou o lugar e não mais saiu, até à conquista do título, para que contribuiu com um golo e uma assistência. Enzo totalizou quatro golos e seis assistências em 29 jogos pelo Benfica.