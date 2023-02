Estaduais. Vitórias para Abel, Vítor Pereira e Renato Paiva

O Palmeiras, de Abel Ferreira, o Flamengo, de Vítor Pereira, e o Bahia, de Renato Paiva, venceram os seus jogos em mais uma noite de campeonatos estaduais do Brasil. Apenas o Botafogo de Luís Castro não conseguiu o triunfo.

O campeão brasileiro Palmeiras ganhou, por 2-0, em casa do Mirassol, o jogo seguinte à vitória na Supertaça Brasileira, frente ao Flamengo. Breno Lopes, aos 68 minutos, e Atuesta, aos 93, deram a vitória.

Palmeiras lidera o grupo D com 11 pontos, mais um do que o Santo André. O próximo jogo é já na sexta-feira, frente ao Santos.

O Flamengo, ainda a lamber as feridas da derrota com o Palmeiras, recebeu e venceu o Boavista por 1-0, com golo de Pedro.

No mesmo campeonato, o Botafogo de Luís Castro empatou frente ao Nova Iguaçu.

No campeonato baiano, o Bahia, orientado por Renato Paiva, venceu em casa do Barcelona. Everton Kanela adiantou a equipa da casa, mas Biel e Ricardo Goulart viraram o marcador. Bahia é líder do campeonato.

Os campeonatos estaduais duram até ao final de março no Brasil.