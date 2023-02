Campeão mundial Varane anuncia retirada da seleção francesa

Raphael Varane anunciou, nas suas redes sociais, a retirada da seleção francesa.

O defesa do Manchester United tem apenas 29 anos de idade, mas considera ser "o momento certo" para deixar a seleção.

"Representar o nosso grande país por uma década foi uma das maiores honras da minha vida. Cada vez que vesti esta camisa azul especial, senti um orgulho imenso, mas já vinha a pensar nesta decisão há alguns meses", disse.

Com 93 internacionalizações, Varane foi parte importante da vitória no Mundial 2018, que comparou à conquista de 1998, que assistiu pela televisão.

"Sonhava em fazer como os nossos heróis e, 20 anos depois, tive uma das experiências mais lindas da minha vida, que me deixou muito orgulhoso. Trouxemos o troféu para casa. Nunca o esquecerei. Ainda sinto cada emoção que senti naquele dia, 15 de julho de 2018. Foi um dos maiores e mais memoráveis momentos da minha vida", recorda.

Varane agradece a Didier Deschamps e a "cada um dos membros da direção, equipa técnica e companheiros de equipa".

"Vou sentir falta desses momentos, mas chegou a hora da nova geração assumir. Temos um grupo de jovens jogadores talentosos que estão prontos para assumir o comando, que merecem uma oportunidade", termina.



Para além do Mundial, Raphael Varane venceu ainda uma Liga das Nações com a seleção francesa. Nos últimos anos, tem sido afetado por lesões, embora não clarifique se esse é um dos motivos para a sua retirada.

Depois de Benzema, Lloris e Mandanda, Varane é a quarta retirada da seleção nas últimas semanas, depois do Mundial do Qatar.

Formado no Lens, Varane foi em 2011, com apenas 19 anos, para o Real Madrid, clube que representou até 2021, quando assinou pelo Manchester United. Soma um currículo de luxo, com um Mundial, quatro Ligas dos Campeões, três La Ligas, entre outros troféus.