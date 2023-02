Ziyech não sai para o PSG porque Chelsea enviou documentos errados

Muitos negócios foram finalizados no último dia do mercado de transferências, mas não o de Hakim Ziyech.

O avançado estava perto de trocar o Chelsea pelo Paris Saint-Germain, mas o clube londrino enviou os documentos errados por três vezes, o que impediu que a inscrição fosse feita a tempo.

De acordo com a imprensa francesa, estava tudo acordado entre os dois clubes para um empréstimo de Ziyech ao PSG até ao fim da temporada, sem cláusula de compra envolvida.

O Chelsea, que nas últimas horas fechou a contratação de Enzo Fernández, terá enviado a documentação errada por três vezes e, quando ficou finalmente resolvido o problema, foi já demasiado tarde para que Ziyech fosse inscrito a tempo pelo PSG.

O PSG já terá recorrido à liga francesa para abrir uma exceção e ainda conseguir inscrever o jogador. O atual campeão francês acusa o Chelsea de má-fé e tentará prová-lo para conseguir a exceção junto da liga.

Ziyech está sem espaço no Chelsea, não tem sido opção, e as recentes chegadas de Madueke, Mudryk e até de João Félix prometem limitar ainda mais o espaço do marroquino que procurava um novo clube.