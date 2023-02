Paulinho sai do Estrela para lutar pelo título na Dinamarca

Paulinho deixa o Estrela da Amadora e é reforço do Viborg, 2.º classificado da liga da Dinamarca. O transferência foi confirmada no último dia de transferências do mercado de inverno e o ponta de lança já veste a camisola do novo clube.

O Viborg paga cerca de um milhão de euros, por 65% do passe de Paulinho, naquele que é o maior negócio da história do Estrela da Amadora, 3.º classificado da II Liga, em posição de "play-off" de subida.

Paulinho, de 23 anos, tem nove golos, é um dos melhores marcadores da II Liga, mas não tem sido opção no 11 titular nos últimos jogos. Ronaldo Tavares tem sido a escolha de Sérgio Vieira.