Mercado fechou em Portugal, mas continua aberto em vários países

O mercado de transferências fechou na noite de 31 de janeiro em Portugal e na maior parte dos principais campeonatos europeus, mas continuará aberto durante mais alguns dias, ou até semanas e meses, em vários países do mundo.

A começar pela Europa, a Áustria encerra apenas o seu período de contratações no dia 6 de fevereiro, o que significa que os clubes têm mais cinco dias para finalizar negócios. Os clubes da Turquia, que contratam com alguma regularidade em Portugal, têm até o dia 8 de fevereiro.

O mercado de inverno da Sérvia fecha no dia 10 de fevereiro, Montenegro e Macedónia do Norte no dia 11. Na Roménia, é possível contratar até ao dia 13, enquanto que na Croácia e Suíça, o mercado fecha apenas no dia 15.

A Rússia é também um mercado historicamente apetecível para os jogadores portugueses e o exemplo disso é a transferência de Tomás Tavares para o Spartak de Moscovo. Estará aberto durante mais 21 dias, até 22 de fevereiro. Na Ucrânia, o mercado acaba de abrir e encerra no dia 1 de março.