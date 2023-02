Conte vai ser operado e falha primeiros dias de Porro no Tottenham

Antonio Conte, treinador do Tottenham, vai ser submetido a uma operação à vesícula biliar e falhará os primeiros dias de Pedro Porro no novo clube.

Segundo a nota oficial dos "Spurs", o treinador italiano "sentiu uma forte dor abdominal. Depois de ser diagnosticado com colecistite, vai ser submetido a uma operação para remover a vesícula biliar e voltará a treinar após um período de recuperação".

O período de ausência não é anunciado pelo Tottenham, mas é certo que Conte falhará os primeiros dias de treino com Pedro Porro, o último reforço do mercado de janeiro, proveniente do Sporting.

Porro poderá até estrear-se no próximo domingo, dia 5, frente ao Manchester City, e Conte poderá não estar no banco de suplentes.