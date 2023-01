Bayern Munique oficializa contratação de João Cancelo

O Bayern Munique oficializou a contratação de João Cancelo até ao final da época, por empréstimo do Manchester City.

O lateral português foi apresentado, esta terça-feira, e declarou que chega à Alemanha com "enorme motivação para jogar ao lado de futebolistas extraordinários". "Eu sei que este clube vive de títulos e ganha títulos todos os anos. Estou motivado pela fome de sucesso. Darei o meu melhor pelo Bayern", diz Cancelo, em declarações publicadas no site do Bayern.

Cancelo, de 28 anos, é o novo número 22 dos campeões da Alemanha. A cumprir a quarta temporada no City, Cancelo chega ao Bayern, depois de esta época ter estado no Mundial do Qatar e de ter feito 26 jogos pelos campeões ingleses.

O Bayern é o sexto clube na carreira de Cancelo, depois de Benfica, Valencia, Inter, Juventus e Manchester City.