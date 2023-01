Adeptos pisam camisola de Cristiano Ronaldo

A estadia de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita não parece estar a correr como o esperado. Alguns adeptos não gostaram da eliminação do Al-Nassr da Supertaça da Arábia Saudita e foram filmados a espezinhar uma camisola de CR7, após o jogo.

O jogador português ainda não marcou nenhum golo pela equipa saudita. O Al-Nassr depositava grandes esperanças na Supertaça, mas acabou por ser eliminado nas meias finais diante do Al-Ittihad, treinado por Nuno Espírito Santo.

No vídeo surgem adeptos a calcar uma camisola amarela com o número e nome de Ronaldo. Pelas cores que envergam, presume-se que serão adeptos do Al-Nassr, mas também poderão ser adeptos da equipa adversária. O certo é que o vídeo tornou-se viral nas redes sociais e tem corrido mundo.