Sean Dyche é o novo treinador do Everton

O Everton oficializou a contratação do treinador Sean Dyche, que confirma-se como o sucessor de Frank Lampard no clube de Liverpool.

Dyche, de 51 anos, está fora do ativo desde que deixou o Burnley na época passada, clube que treinou durante 10 temporadas. No Everton, assina contrato válido por duas épocas e meia, até 2025.

"É uma honra ser o novo treinador do Everton, estamos ansiosos para voltar a colocar o clube no lugar onde merece. Conheço os adeptos do Everton e estamos prontos para trabalhar. Queremos devolver boas sensações à equipa e precisamos de todos unidos", disse.

Depois do clube ter sobrevivido à despromoção na época passada, o cenário começa a parecer cada vez mais provável neste ano.

O Everton está no 19.º lugar da tabela da Premier League, com apenas 15 pontos em 20 jogos disputados, os mesmos que o Southampton, que está no último posto. Dyche acredita no potencial do plantel.

"Há qualidade na equipa, mas temos de os fazer brilhar", termina.