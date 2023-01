Beto assiste no empate da Udinese

O avançado português Beto assistiu no empate da Udinese, em casa, frente ao Hellas Verona, a um golo.

O jogo não começou bem para a Udinese, que se viu atrás do marcador logo aos quatro minutos de jogo, com um autogolo de Becão.

O ponta de lança Beto foi titular, mexeu com o jogo e foi decisivo no golo do empate. Beto recebeu um passe da direita, segurou na área de costas para a baliza e deixou para Samardzic finalizar.

Beto, que cumpre a segunda época na Udinese, soma sete golos e duas assistências em 20 jogos disputados.

A Udiense continua a realizar uma época tranquila, no sétimo lugar, com 29 pontos em 20 jogos disputados.