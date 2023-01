Mourinho não trava o líder Nápoles

A Roma, de José Mourinho, foi derrotada pelo Nápoles, líder do campeonato, em partida da jornada 20 da liga italiana.

Os golos do Nápoles foram apontados por Osimhen (golaço) e Simeone.

Já para os romanos ainda empatou El Shaarawy.

Do lado da Roma esteve o guarda-redes Rui Patrício, enquanto Mário Rui foi titular do outro lado da barricada.

Com este triunfo, o Nápoles passa a somar 53 pontos na Série A, contra 40 do Inter, segundo classificado. Por sua vez, a Roma é sexta com 37 pontos.