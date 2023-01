O Marselha anunciou um princípio de acordo com o Angers para a contratação de Azzedine Ounahi, uma das revelações do Mundial do Qatar.

O médio marroquino, de 22 anos, cumpria a segunda época no Angers. Na primeira fase da temporada, em França, realizou 15 jogos.

Não há, para já, mais pormenores sobre o negócio nem a extensão do contrato.