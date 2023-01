FIFA castiga quatro uruguaios

A FIFA castigou quatro jogadores do Uruguai após os incidentes no final da partida que eliminou o país do campeonato do Mundo no Qatar.

José María Giménez e Fernando Muslera foram punidos com quatro jogos de suspensão e uma multa de 20 mil euros.

Já Cavani e Godín apanham um jogo de suspensão, 15 mil euros de multa.

Já a federação uruguaia foi considerada “responsável pelo comportamento discriminatório dos seus adeptos” bem como pela dos seus atletas.

Assim, no próximo jogo, na égide da FIFA, o Uruguai vai jogar com o estádio parcialmente fechado. Paga ainda uma multa de 50 mil euros.