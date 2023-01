Real Madrid lamenta “repugnante ato de racismo, xenofobia e ódio contra Vinícius”

O Real Madrid lamenta o “repugnante ato de racismo, xenofobia e ódio contra o nosso jogador Vinícius”.

Alegados adeptos do Atlético Madrid colocaram uma tarja em que se lê “Madrid odeia o Real” e ainda um boneco pendurado pelo pescoço com a camisola de Vinícius Jr. no Real Madrid vestida.

“O Real Madrid gostaria de agradecer o apoio e as expressões de afeto recebidas após o lamentável e repugnante ato de racismo, xenofobia e ódio contra o nosso jogador Vinícius. Gostaríamos de expressar a nossa mais veemente condenação destes atos que constituem um ataque aos direitos fundamentais e à dignidade das pessoas, e que nada têm a ver com os valores que o futebol e o desporto representam”.

Os merengues acrescentam que “os ataques como os sofridos pelo nosso jogador, ou os sofridos por qualquer desportista, não têm lugar numa sociedade como a nossa”.

Por isso, “o Real Madrid confia em que aqueles que participaram num ato tão desprezível serão responsabilizados”.