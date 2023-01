Golo de Daniel Podence nomeado para melhor de janeiro da Premier League

Um golo de Daniel Podence está entre os oito nomeados para melhor de janeiro da Premier League.

O avançado internacional português, de 27 anos, do Wolverhampton Wanderers, está nomeado pelo golo que inaugurou o marcador no empate (1-1) frente ao Aston Villa, no dia 4 de janeiro.

Também estão nomeados Solly March, Danny Welbeck e Kaoru Mitoma (Brighton), Michael Olise (Crystal Palace), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal) e Harry Kane (Tottenham).

Daniel Podence tem sido um dos poucos destaques da época do Wolves. Leva 24 jogos, cinco golos e uma assistência pelo atual 17.º classificado da Liga inglesa. A equipa de Julen Lopetegui tem os mesmos 17 pontos do Bournemouth, a primeira equipa abaixo da linha de água.

Veja os golos: