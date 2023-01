PSV confirma Fábio Silva por empréstimo do Wolverhampton

O PSV Eindhoven confirmou, esta quarta-feira, a contratação de Fábio Silva, por empréstimo do Wolverhampton até ao final da época.

O ponta de lança português, de 20 anos, esteve emprestado ao Anderlecht durante a primeira metade da época. Marcou 11 golos e fez três assistências em 32 jogos. Agora, troca a Bélgica pelos Países Baixos.

A imprensa belga adiantou que o motivo era uma alegada briga com o treinador do Anderlecht. No entanto, o próprio Brian Riemer já veio a público sublinhar que se trata de "uma mentira total".

No site oficial do Wolves, o diretor desportivo, Matt Hobbs, explica que a decisão de deslocar Fábio Silva para o PSV foi puramente desportiva.

"O Anderlecht foi fantástico para o Fábio e deu-lhe uma plataforma para se mostrar, mas têm tido uma época difícil. Ficámos preocupados que se não seguissem em frente em certas competições ele não teria muitas oportunidades de jogar. É importante que o Fábio jogue regularmente. (...) Este é o próximo passo no desenvolvimento dele", esclarece.

Hobbs adianta, ainda, que Julen Lopetegui, treinador do Wolves, está "muito atento" a Fábio Silva e pretende observá-lo durante a pré-época.

O empréstimo de Fábio Silva ao PSV também permite libertar o lateral-direito neerlandês Ki-Jana Hoever, de 21 anos, que tem jogado pouco. O Wolves vai emprestá-lo a um novo clube até ao final da temporada.