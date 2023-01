Celtic volta a explorar o mercado asiático

O Celtic anunciou, esta quarta-feira, a contratação do avançado internacional sul-coreano Hyeon-Gyu Oh ao Suwon Bluewings.

O clube de Glasgow continua a explorar o mercado asiático: já tem seis jogadores japoneses no plantel. A influência asiática vem do treinador, o greco-australiano Angelos Postecoglou, que trabalhou no Japão.

Hyeon-Gyu Oh, 21 anos, assina contrato para as próximas cinco temporadas e custou, segundo a imprensa escocesa, 2,8 milhões de euros.

O avançado estreou-se na I Liga da Coreia do Sul em 2019, com 18 anos. Após empréstimos, afirmou-se, em 2022, na primeira equipa do Suwon Bluewings, com 14 golos e duas assistências em 38 jogos.

Oh tem uma internacionalização pela seleção AA sul-coreana. Estreou-se no dia 11 novembro de 2022, num particular frente à Islândia.