Barcelona eliminado da Taça da Rainha por utilização indevida de ex-jogadora do Benfica

O Barcelona foi eliminado da Taça da Rainha (equivalente feminino à Taça do Rei) por utilização indevida da antiga jogadora do Benfica Geyse.

Em causa a expulsão da avançada internacional brasileira, de 24 anos, na temporada passada, no último jogo na prova pelo Madrid CFF. O Comité de Competições da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) determinou que Geyse deveria ter cumprido a sanção no primeiro jogo na Taça pelo Barcelona, frente ao Osasuna, nos oitavos de final. Contudo, foi titular pelas catalãs, que venceram esse jogo por 9-0.

Além da eliminação imediata, permitindo ao Osasuna seguir em frente, o Comité da RFEF também multou o Barcelona em 1.001 euros.

O Barcelona, que alega que a proibição não apareceu no site da RFEF nem no sistema interno utilizado pelos clubes para verificar sanções, já anunciou que vai recorrer do castigo. Se a sanção não for revogada, o tricampeão da Taça promete levar o caso a outras instâncias.

Sevilha também foi afastado na secretaria

Este não é caso único. O Sevilha também foi eliminado da Taça da Rainha na secretaria por utilização irregular de Nagore Calderón.

A situação é semelhante: a média espanhola tinha sido expulsa, na temporada passada, frente ao Granadilla. O Sevilha também argumenta não ter sido notificado da proibição de utilização de Calderón, que saiu do banco na vitória, por 1-0, sobre o Villarreal, nos oitavos de final.

Por agora, Osasuna e Villarreal juntam-se a Granada, Real Madrid, Athletic Bilbau, Granadilla, Atlético de Madrid e Alhama nos "quartos".