A Lazio goleou o Milan, por 4-0, em partida da jornada 19 da liga italiana.

Os golos foram apontados por Milinkovic-Savic, Mattia Zaccagni, Luis Alberto e Felipe Anderson.

Apesar da derrota, o campeão italiano, com Rafael Leão a titular, continua em segundo lugar do campeonato, com 38 pontos, mais um que a Lazio.

Já o Nápoles é líder agora com 50 pontos.