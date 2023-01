Tottenham derrota Fulham de Marco Silva e João Palhinha

O Fulham, do treinador português Marco Silva, perdeu com o Tottenham, em casa, por 1-0, esta segunda-feira, na 20.ª jornada da Premier League.

Com o médio internacional português João Palhinha no onze - jogou os 90 minutos e viu um cartão amarelo, o Fulham rematou mais e acertou mais vezes no alvo, no entanto, foi o Tottenham a sorrir no fim.

Bastou um golo de Harry Kane, nos descontos da primeira parte, para a equipa de Antonio Conte levar os três pontos do Craven Cottage.

Com este resultado, o Tottenham consolida o quinto lugar da Liga inglesa, com 36 pontos, mais cinco que o Fulham, que ocupa a sétima posição.