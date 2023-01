Koeman regressa à seleção dos Países Baixos. "Fartei-me de treinar clubes"

Ronald Koeman foi apresentado, esta segunda-feira, como novo selecionador dos Países Baixos.

O técnico e antigo internacional neerlandês, de 59 anos, regressa ao cargo que ocupou entre 2018 e 2019. Sucede, agora, a Louis Van Gaal, que regressara da reforma para orientar os Países Baixos nos últimos dois anos. É uma troca que já tinha sido anunciada em abril de 2022.

Na apresentação, Koeman assumiu que a experiência ao comando do Barcelona, entre 2020/21 e 2021/22, foi suficiente para satisfazer a "comichão" de treinar clubes. Agora, só quer a seleção.

"Depois do Barcelona, fartei-me de treinar clubes, da pressão diária e das dificuldades. Este é um trabalho que não surge todos os dias e está a faltar-me disputar uma fase final de um torneio internacional enquanto selecionador. Adoro estar ocupado com futebol, preparar as coisas com o staff e depois trabalharmos juntos durante 10 dias. Sou um homem apaixonado pelo futebol. Ficar sem fazer nada também não se adequaria a mim. Recebi outra oportunidade e isso é algo muito bom", disse.

Com Van Gaal, os Países Baixos chegaram aos quartos de final do Mundial 2022. Foram eliminados, nas grandes penalidades, e num jogo com polémica, pela Argentina, que se sagraria campeã do mundo.

Na anterior experiência como selecionador, Koeman levou a Laranja Mecânica à final da Liga das Nações de 2019, perdida para Portugal, e à fase final do Euro 2020, em que já não orientou a equipa.



Koeman assinou contrato de três anos, até ao Mundial 2026, que se realizará no México, no Canadá e nos Estados Unidos.