Fenerbahçe de Jorge Jesus vence e mantém perseguição ao líder

O Fenerbahçe, treinado pelo português Jorge Jesus, mantém-se a quatro pontos do líder do campeonato turco, depois de vencer, esta segunda-feira, no terreno do Umraniye, por 2-1, em jogo da 20.ª jornada.

Com o português Miguel Crespo no onze, o Fenerbahçe adiantou-se no marcador aos 73 minutos, por intermédio de Michy Batshuayi. Contudo, cinco minutos depois, Umut Nayi empatou para a equipa da casa.

A formação de Jorge Jesus voltou a colocar-se na frente aos 89 minutos, com um autogolo de Tomislav Glumac. Nos descontos, o Umraiye ficou com menos um jogador, devido à expulsão de Onur Atasayar.

Com este resultado, o Fenerbahçe mantém a perseguição ao líder da Liga da Turquia. Com 41 pontos, está a quatro do Galatasaray.