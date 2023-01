Chelsea ainda não desistiu de Enzo Fernández

O Chelsea prepara nova proposta por Enzo Fernández. De acordo com o jornal "Record", o clube inglês não desiste do médio argentino e deverá chegar novo valor à Luz antes do fecho de mercado de transferências.



Os dois clubes já conversaram sobre o jogador, mas depois de o Chelsea ter sinalizado 120 milhões de euros, valor da cláusula de rescisão, voltou atrás e propôs 90 milhões, com inclusão de jogadores, um em definitivo e dois por empréstimo.

O caso incomodou Roger Schmidt, que chegou mesmo a criticar a forma como os dirigente do Chelsea se comportaram, acusando os londrinos de deixarem Enzo desorientado. O internacional argentino, campeão do mundo no Qatar, chegou a falhar um treino no início do ano e foi punido pelo clube.

Enzo regressou à equipa e voltou a exibir-se a um alto nível, promovendo uma reação dos adeptos do Chelsea, que pediram ao clube para tentar a contratação do jogador. Em Espanha, o jornal "AS" também fala de Enzo Fernández e é lançado o apelo para que "o contratem já". O Real Madrid também já foi associado ao médio argentino.