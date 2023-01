André Almeida assiste no empate do Valência frente ao Almería de Samú Costa

O médio português André Almeida fez uma assistência no empate do Valência frente ao Almería, do também médio português Samu Costa, por 2-2, esta segunda-feira, a contar para a 18.ª jornada da Liga espanhola.

O Almería podia ter-se adiantado, no Mestalla, aos 45 minutos, mas Largie Ramazani falhou uma grande penalidade. Aproveitou o Valência: a abrir a segunda parte, André Almeida assistiu Justin Kluivert para o 1-0.



A vantagem caseira demorou pouco, visto que, ao minuto 54, Chumi fez o empate. Contudo, aos 65 minutos, José Gayà recolocou o Valência na frente. Também foi sol de pouca dura: nove minutos depois, Francisco Portillo reestabeleceu o empate, resultado que se manteve até ao final.

Continuam as vidas difíceis de Valência e Almería: encontram-se nos 12.º e 14.º lugares, três e dois pontos acima da linha de água, respetivamente.