À atenção do FC Porto. Inter cai em casa e abre alas aos rivais

O Inter de Milão, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, perdeu terreno para o AC Milan, esta segunda-feira, ao perder, em casa, diante do Empoli, por 1-0, em jogo da 19.ª jornada da Liga italiana.

A missão da equipa Simone Inzaghi ficou muito complicada quando, aos 40 minutos, Milan Skriniar foi expulso, por acumulação de amarelos. Já na segunda parte, Tommaso Baldanzi deu a vitória ao Empoli.

Com esta derrota, o Inter continua no terceiro lugar, com 37 pontos, os mesmos da Roma, de José Mourinho, quarta colocada, e a um do Milan, segundo, que ainda só entra em campo na terça-feira. O Nápoles lidera com 12 e 13 pontos de vantagem sobre Milan e Inter, respetivamente.

O Inter vai defrontar o Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Primeira mão em Milão, a 22 de fevereiro, e segunda no Dragão, a 14 de março. Os dois jogos, com início marcado para as 20h00, terão relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.