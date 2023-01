Mulher que acusa Dani Alves de violação recusa indemnização. Quer que "se faça justiça"

A alegada vítima saiu da casa de banho em lágrimas, tendo denunciado a situação ao dono da discoteca. Posteriormente, tal como detalha o jornal catalão, foi atendida no hospital, cujo relatório médico constitui uma das provas da suposta violação sexual.

A jovem terá tentado resistir, com chapadas na face de Dani Alves, mas o futebolista chegou mesmo a penetrar a mulher "de maneira violenta".

Dani Alves terá também entrado, trancando a porta do quarto de banho. Sentado na sanita, o jogador terá puxado a cabeça da alegada vítima em direção ao seu pénis, tentando obrigá-la a praticar sexo oral.

Foi já neste espaço da discoteca que um dos empregados insistiu que a alegada vítima se sentasse na mesa de Dani Alves, a pedido do futebolista. Depois de aceder ao pedido, a mulher conta que o jogador se colocou atrás dela, abusando do seu espaço pessoal.

Segundo o jornal El Periódico de Catalunya, a jovem entrou na discoteca com a prima e uma amiga, perto das 2h00. Posteriormente, foi convidada por um grupo de mexicanos para se sentar na sala VIP do clube noturno.

De acordo com o jornal El País, o relato dos acontecimentos apresentado pela jovem de 23 anos foi considerado "consistente" e sem contradições. As declarações da mulher, perante a juíza, são coerentes com a queixa apresentada aos "Mossos d'Esquadra", a 2 de janeiro - três dias depois da alegada violação.

À televisão espanhola Antena 3, Dani Alves admitiu passar a noite no clube noturno, mas diz nem sequer conhecer a queixosa.

O futebolista brasileiro já desmentiu publicamente as acusações de uma alegada violação sexual, que terá ocorrido pelas 3h00 da manhã de 30 de dezembro, na casa de banho da discoteca Sutton, em Barcelona.

Perante a juíza, a alegada vítima recusou quaisquer compensações por eventuais danos físicos ou morais, pedindo apenas que "se faça justiça" e que o antigo futebolista do FC Barcelona seja condenado com pena de prisão, detalha o mesmo jornal espanhol.

Já as três versões apresentadas por Dani Alves não batem certo, tendo sido o sinal suficiente para a ordem de prisão preventiva do jogador.

No testemunho perante a juíza, no Tribunal de Barcelona, o antigo futebolista do Barcelona confessou que estava na casa de banho quando a jovem entrou e que não tinha havido qualquer contacto.

À procuradora, o brasileiro enfatizava que, quando a mulher entrou no quarto de banho, bloqueeou, sem saber o que fazer. No entanto, no interrogatório da polícia, Dani Alves estendeu-se mais.

Num relato de 45 minutos sobre o acontecimento, o futebolista acusava a alegada vítima da conduta sexual violenta que lhe era imputada, detalhando que foi a mulher se "atirou para cima" dele, enquanto estava sentado na sanita.

Dani Alves chega mesmo a especificar que a jovem lhe praticou um felácio e que apenas não havia denunciado a situação "para a proteger".