Juventus empata em jogo com seis golos

A Juventus empatou em casa com a Atalanta, na 19.ª jornada da Liga italiana, num jogo marcado pela imprevisibilidade da marcha do marcador, que fechou com três golos para cada lado.

Os visitantes adiantaram-se logo aos quatro minutos, graças ao avançado nigeriano Ademola Lookman, mas a “Vecchia signora” igualou aos 25, de penálti, pelo campeão do mundo argentino Ángel di María, e passou para a frente aos 34, através do internacional polaco Milik.

Logo após o intervalo, foi a vez da Atalanta reagir e, aos 46, o dinamarquês Joakim Maehle fez o 2-2, após assistência de Lookman, e o nigeriano encarregou-se de voltar a colocar a formação de Bergamo pouco depois, marcando o seu segundo do encontro aos 53.

Aos 65, e após passe de Di María, foi o internacional brasileiro Danilo a marcar e a fixar o resultado numa igualdade a três bolas, que se manteve até ao final.

Pouco dias depois de ter sido punida com a perda de 15 pontos, devido a irregularidades financeiras, a Juventus está na nona posição com 23 pontos, enquanto a Atalanta é quinta com 35, perdendo terreno para a Roma, de José Mourinho, que ganhou ao Spezia, por 2-0, e segue no quarto lugar da Serie A.