Haller regressa aos relvados após luta de meses contra cancro

O avançado Sébastien Haller estreou-se este domingo pelo Borussia Dortmund depois de uma luta de meses contra um cancro.

O jogador, de 28 anos, chegou do Ajax no princípio da época e pouco depois foi diagnosticado com um cancro nos testículos.

Este domingo, Haller foi lançado aos 62 minutos na partida contra o Augsburgo, da jornada 16 da Bundesliga.

O público no Signal Iduna Park tributou o atleta com uma forte ovação.