City derrota Wolverhampton com assinatura de Haaland

O Manchester City venceu o Wolverhampton, por 3-0, em partida da jornada 21 da liga inglesa.

Em destaque voltou a estar o norueguês Erling Haaland, que fez mais um “hat-trick” esta temporada e já soma 25 golos, em 19 jogos, na Premier League.

Com muitos portugueses na ficha de jogo (João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva a começar no banco, pela equipa de Lopetegui, e José Sá, Nélson Semedo, Rúben Neves, de início, e Podence e João Moutinho como suplentes utilizados no Wolves) destaque para a presença do selecionador Roberto Martinez nas bancadas.

Com este triunfo, O Manchester City sobe aos 45 pontos e fica apenas a dois pontos do Arsenal, que ainda vai jogar este domingo.