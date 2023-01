Atenção Benfica. Club Brugge tropeça novamente

O Club Brugge, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, mantém crise de resultados e, este domingo, não foi além do empate.

O campeão belga em título empatou 2-2, em casa, contra o Charleroi. A última vitória no campeonato foi a 29 de outubro.

Os golos do Brugge foram apontados por Noa Lang, de penálti, e Skov Olsen, já depois de dois golos dos adversários.

Com mais este tropeço, o Club Brugge é quarto classificado, com 37 pontos, contra 55 do líder Genk.

As partidas para a Champions contra os encarnados estão marcadas para 15 de fevereiro e 7 de março.